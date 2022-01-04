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Общество4 января 2022 4:00

В Томске двое мужчин организовывали незаконные фиктивные браки

Мужчины легализовали более 20 выходцев из стран Центральной Азии и Закавказья
Источник:kp.ru
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Позже такие браки распадались

Позже такие браки распадались

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске двое мужчин организовывали фиктивные браки иностранцев с россиянами для незаконного пребывания в РФ. Об этом сообщается на сайте суда.

Установлено, что двое томичей получали от иностранцев деньги и организовывали их незаконное пребывание в РФ с помощью фиктивных браков с россиянами. Позже такие браки распадались.

«Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового», — отметили в Ленинском районном суде.

Добавим, что мужчины легализовали более 20 выходцев из стран Центральной Азии и Закавказья и помогали им уйти от ответственности за миграционные правонарушения.