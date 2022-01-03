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Общество3 января 2022 10:58

В Томской области 90% жителей считают качество воды в домах удовлетворительным

Плохой питьевую воду считают только 12% участников опроса
Источник:kp.ru
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0,1% томичей используют воду из колодца

0,1% томичей используют воду из колодца

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

90% жителей Томской области считают качество воды в своих домах удовлетворительным, при этом 12% томичей считают воду плохой. Об этом сообщает Росстат.

По данным Росстата, качеством питьевой воды удовлетворены почти 90% жителей региона: порядка 26% опрошенных считают воду в Томске хорошей, а 61,9% - удовлетворительной. Плохой питьевую воду считают только 12% участников опроса.

Добавим, что в Томской области 84% жителей имеют централизованный водопровод. 12,7% заявили, что у них отсутствует водопровод. Около 3% томичей получают питьевую воду из индивидуальной скважины, а 0,1% томичей используют воду из колодца.