Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье3 января 2022 9:38

Стоимость частных домов в Томской области за год выросла на 31%

Прирост цен в Томской области оказался выше среднероссийского и составил 13%
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Стоимость среднего частного дома в регионе составляет 4,5 миллиона рублей

Стоимость среднего частного дома в регионе составляет 4,5 миллиона рублей

Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В Томской области зафиксирован значительный скачок цен на частные дома среди регионов РФ. Об этом сообщает портал «Мир квартир».

По результатам исследования, частные дома в Томской области за год стали дороже на 31%, а стоимость среднего частного дома в регионе составляет 4,5 миллиона рублей. Прирост цен в Томской области оказался выше среднероссийского и составил 13%.

«Больше всего за год дома подорожали в Краснодарском крае (+42,6%), Амурской области (+39,6%), Тыве (+39,5%), Хакасии (+35,5%), Томской области (+31,2 %). Только в двух регионах частные домовладения подешевели —это Ненецкий автономный округ (–7,2%) и Кабардино-Балкарская Республика (–0,5%)», — подчеркнули исследователи.