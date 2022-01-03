В дома Кировского и Советского районов Томска вернулась холодная вода

Ресурс в ночь на 3 января отсутствовал в части домов Кировского и Советского районов Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В понедельник, 3 января, в 7:00 подача воды была возобновлена в полном объёме в дома Кировского и Советского районов Томска. Об этом сообщили в мэрии.

Раннее сообщалось, что в связи с аварийными работами «Томсководоканала» на сетях, ресурс будет отсутствовать в ночь на 3 января в части домов Кировского и Советского районов.

Уточнить всю необходимую информацию можно по телефону диспетчерской службы «Томскводоканала»: тел. 90-50-90 и позвонив в городскую оперативно- дежурную службу по номеру 005.