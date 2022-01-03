Порывистый ветер и -10 градусов ожидают жителей Томска в понедельник

В понедельник прогнозируется сильный ветер Фото: Ксения Высотина

Первый понедельник 2022 года порадует томичей небольшим потеплением. При этом ожидается сильный ветер, сообщает региональный гидрометцентр.

В Томске 3 января существенных осадков не прогнозируется, ветер будет дуть южный 2-7 м/с, местами с порывами до 12 м/с. Температура воздуха днем ожидается около -8…-10 °С. На дорогах местами гололедица.

В Томской области пройдет снег, ветер южный 2-7 м/с, с усилением до 12 м/с. Днем температура воздуха будет на уровне -8…-13 °С. На дорогах местами гололедица