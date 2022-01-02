В Томске экс-полицейского осудили за фальсификацию доказательств

Женщина сфальсифицировала доказательства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске осудили бывшего следователя отдела полиции за фальсификацию доказательств. Обвиняемая вину не признала, однако суд признал ее виновной, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что женщина сфальсифицировала доказательства по находящемуся в ее производстве уголовному делу. Советский районный суд вынес наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

«Назначено наказание в виде ограничения свободы сроком в 1 год с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий и функций представителя власти сроком на 2 года», — отметили в пресс-службе.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.