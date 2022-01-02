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Общество2 января 2022 10:09

Глава села в Томской области ответит перед судом за взятку в 2 млн рублей

Мужчина помогал бизнесмену получать максимально возможные субсидии
Источник:kp.ru
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Обвиняемый получил взятку от знакомого индивидуального предпринимателя

Обвиняемый получил взятку от знакомого индивидуального предпринимателя

Фото: Архив "КП"

В Томской области за взятку в 2 миллиона рублей осудят главу Суйгинского сельского поселения. Мужчина помогал бизнесмену получать максимально возможные субсидии, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Томской области.

Следствием установлено, что с марта 2016 года по декабрь 2019 года обвиняемый получил взятку от знакомого индивидуального предпринимателя в сумме более двух миллионов рублей.

«Обвиняемый на регулярной основе получал от знакомого индивидуального предпринимателя незаконное вознаграждение в виде денег за способствование получению предпринимателем из бюджета Томской области субсидий в максимально возможном размере и за общее покровительство ему», — уточняется в сообщении ведомства.

Помимо этого, в 2018 году обвиняемый получил от жителя Верхнекетского района взятку в размере 30 тысяч рублей за победу в аукционе по продаже муниципального имущества.

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены для рассмотрения в Молчановский районный суд Томской области.