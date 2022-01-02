В Томске мужчина избил девушку в лифте в Южных Воротах

Парень избивает девушку в лифте

В социальные сети попало видео, в котором мужчина избивает девушку в лифте на улице Королева, 6, в микрорайоне Южные ворота в Томске.

Происходящее записывала камера видеонаблюдения в лифте в ночь на 2 января. На кадрах видно, как в лифт заходят парень и девушка. Молодой человек с трудом держится на ногах, а у девушки уже разбито лицо.

Во время поездки парень бил девушку по лицу, а когда она наклонялась - ударял кулаками по телу. Приехав на нужный этаж, пара вышла.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области, по данному факту начаты мероприятия, в ходе которых будут установлены все обстоятельства произошедшего.

По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.