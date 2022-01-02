В Асино местные жители украли алюминиевые листы с предприятия

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража" Фото: Архив КП

В Асиновском районе в полицию поступило сообщение о хищении имущества на одном из предприятий. Полицейские оперативно задержали подозреваемых, сообщили в УМВД по Томской области.

По предварительной информации, двое жителей Асино украли с территории предприятия Асиновского района алюминиевые фасадные листы и элементы креплений на общую сумму 25 000 рублей.

Полицейские оперативно задержали подозреваемых, ими оказались ранее не судимые местные жители 33 и 35 лет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».