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Общество2 января 2022 3:20

В Асино местные жители украли алюминиевые листы с предприятия

Полицейские оперативно задержали подозреваемых.
Источник:kp.ru
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Возбуждено уголовное дело по статье "Кража"

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража"

Фото: Архив КП

В Асиновском районе в полицию поступило сообщение о хищении имущества на одном из предприятий. Полицейские оперативно задержали подозреваемых, сообщили в УМВД по Томской области.

По предварительной информации, двое жителей Асино украли с территории предприятия Асиновского района алюминиевые фасадные листы и элементы креплений на общую сумму 25 000 рублей.

Полицейские оперативно задержали подозреваемых, ими оказались ранее не судимые местные жители 33 и 35 лет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».