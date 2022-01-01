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Общество1 января 2022 6:04

За прошедшую неделю жители Томской области нарушили ПДД 4417 раз

Количество нарушений в сравнении с прошлой неделей снизилось
Источник:kp.ru
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953 человека нарушили скоростной режим

953 человека нарушили скоростной режим

Фото: Архив КП

За прошлую неделю в Томской области системы видеофиксации выявили свыше 4 тысяч нарушений на дорогах, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

В полиции напомнили, что после фиксации нарушение поступает в ГИБДД и обрабатывается. Затем владелец автомобиля получает по почте квитанцию на оплату штрафа.

Так, за минувшую неделю системы установили 4 417 нарушений, 953 из которых - нарушения скоростного режима.

В полиции уверены, что системы видеофиксации обеспечивают безопасность дорожного движения и снижают травматизм.

Узнать информацию о штрафах томичи могут на портале «Госуслуги» и на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России в разделе «Проверка штрафов».

Уточняется, что в течение 20 дней со дня вынесения постановления о наложении штрафа водитель может оплатить 50% от его суммы.