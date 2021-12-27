Мэр Кляйн в последнем слове настаивал на своей невиновности

Сегодня прозвучало последнее слово Ивана Кляйна. Фото: Валерий Доронин

Приговор мэру Томска будет оглашен 30 декабря – в самый канун Нового года. Каким он будет, оправдательным или обвинительным, зависит сегодня только от председательствующего, судьи Николая Хабарова. Многомесячный марафон судебного следствия завершен. Все доводы – и обвинения, и защиты – выслушаны. А в четверг суд предоставил последнее слово обвиняемому – Ивана Кляйну. Перед вами – отдельные фрагменты этой речи.

Иван Кляйн рассказал обо всем откровенно... Фото: Валерий Доронин

Ошибка следствия

- Ваша честь! Уважаемые участники процесса! Сегодня я вынужден выступать в непривычном для меня формате. Я вынужден защищать себя в суде вместе с моими защитниками. Такого опыта у меня, конечно, нет. Но я постараюсь, Ваша честь, убедить Вас в том, что я не причастен к тем обвинениям, которые мне вменяются.

По первому эпизоду представители следствия в начале процесса пояснили: «Мэр указал причину отклонения заявления предпринимателю Аминову – санитарно-защитная зона ОАО «Томское пиво». Но, как мы выяснили в судебном заседании, в постановлении № 21 от 23.01.2017 нет ни слова о санитарно-защитной зоне «Томского пива». Речь идет о санитарно-защитной зоне группы предприятий Томского радиотехнического завода.

Как я понимаю, именно здесь и закралась ошибка следствия, хотя причины моего задержания, думаю, были другие. И мотивы следователя тоже. Когда стало понятно, что речь идет о совершенно другой санитарно-защитной зоне, надо было просто взять и признать, что случилась ошибка и на этом основании закрыть дело. Но нет. Машина работает, механизм запущен, маховик остановить нельзя! Да и я уже находился под стражей.

Скоро решится судьба подсудимого мэра. Фото: Валерий Доронин

Оговаривать себя не стал

В СИЗО меня пытались запугать, взять измором. Сначала за несколько дней меня прогнали по четырем камерам, затем высокопоставленный офицер предложил мне: «Признавай свою вину. Если не признаешься, найдем тебе и другие дела». Я не пошел на сделку с совестью и не стал себя оговаривать. Тогда 21.12.2020 появляется новое дело под номером «2». Хотя представитель администрации города, то есть потерпевшей стороны в данном случае, сам не заявлял никаких требований об ущербе и в суде еще раз подтвердил законность предоставления земельного участка дочери мэра.

Полный абсурд, скажете Вы?! Нет! Все идет по сценарию, который был озвучен мне в СИЗО: не признаешь вину – будут тебе еще дела! Еще через месяц, а точнее 14.01.2021 возбуждается третье уголовное дело (эпизод номер «3» в суде) по ст. 289 УК РФ. Этот эпизод можно назвать словами из песни: «Я его слепила из того, что было», так как имелись записи всех моих телефонных переговоров на протяжении двух с половиной лет. Ну, а свидетеля нашли. Осужденного впоследствии за взятку моего заместителя Сурикова, дав ему взамен на оговор срок вдвое ниже низшего срока наказания по этой статье. Вместо восьми лет получил четыре года за взятку. Вот таковы реалии, Ваша честь.

Томичи поддерживают своего градоначальника. Фото: Валерий Доронин

Все три эпизода - сфабрикованы

Грустно осознавать, но из 110 свидетелей по уголовному делу, из которых почти 90 человек были со стороны обвинения, государственный обвинитель поверил только тем, кто осужден. Это Суриков, Подгорная, Вяткин. Интересно получается. Прокурор верит осужденным лицам и не верит остальным свидетелям, ссылаясь, что работники мэрии и ОАО «Томское пиво» зависимы от Кляйна. Но в свидетелях есть и другие сотрудники: работники областной администрации, компании ТДСК, ООО «Стройгаз», ООО «Техмонтаж, депутаты Думы Томска, в конце концов, о которых государственный обвинитель просто умолчал.

Само же дело по первому эпизоду было возбуждено на основании заявления якобы потерпевшего – предпринимателя Рината Аминова. Аминов – бывший следователь, как и его «нужный» свидетель Сидоркин, хорошо знают, как можно упрятать человека за решетку. Профессия пригодилась, опыт тоже. Они знали, как написать заявление, чтобы наверняка было возбуждено уголовное дело. Ну, а далее дело техники: найти еще нескольких «нужных» свидетелей, которые уже имеют проблемы с законом.

Все три эпизода, Ваша честь, считаю сфабрикованными с помощью с лжесвидетелей. Бог им судья. Честно говоря, до выступления в прениях государственного обвинителя у меня теплилась надежда, что все, что мы услышали в рамках судебного следствия, должно было убедить прокурора отказаться от обвинения. Но увы.

Стыдно за незаслуженные упреки

Знаете, Ваша честь, мне было до слез обидно слышать из уст государственного обвинителя фразу о том, что благотворительность ОАО «Томское пиво» увеличилась с 2013 года, поскольку Кляйн И.Г. добивался «улучшения своего имиджа». Как не вспомнить народную мудрость: «Не делай добра - не получишь зла»? Как можно было только додуматься до такого? Подобными высказываниями можно ведь убить чистый порыв, идущий от души: помогать людям и обществу. За период моей деятельности на посту мэра только с 2014 по 2018 год я привлек от бизнеса на всякие благие дела более полумиллиарда рублей, из которых 250 миллионов вложено «Томским пивом». В советское время орден и медаль дали бы за такие дела, а сегодня упрекают и еще причину объясняют – «улучшение политического имиджа».

После таких слов мне стыдно перед работниками и акционерами «Томского пива», руководителями других предприятий, за то, что просил их помочь городу. А они это делали от доброго сердца! Кто же после этого даст хоть копейку, зная, что тебя еще и привлечь могут по уголовной статье?

Кто клеймил – тот арестован

Ваша честь, хочу напомнить, что мое уголовное преследование началось с интервью одного из высокопоставленных правоохранителей Томской области. На вопрос журналиста о смехотворности ущерба в 180 тысяч рублей он с усмешкой ответил, что Кляйн, видимо, «очень жадный человек». Думаю, он судил по себе, утверждая в уголовном деле, что я якобы действовал в интересах предприятия, где когда-то работал, или что я, будучи мэром, управлял данным предприятием. Наверное, в представлениях этого человека не извлекать выгоду из своего должностного положения невозможно. Я всегда думал иначе. Сейчас этот человек, согласовавший мое обвинительное заключение, обвинен в получении крупной взятки и содержится в СИЗО.

Мне кажется, учитывая речь государственного обвинителя, нельзя рассматривать вопросы по вмененным мне эпизодам с точки зрения домыслов, предположений. Эти вопросы надо рассматривать с точки зрения права, доказанной вины. Очень жаль, что мы все вместе потратили более полугода на судебное разбирательство, но ничего не изменилось с позиции обвинения. Такое впечатление, что прокурор либо не услышал, либо не слушал свидетелей. Либо слушал только тех, кто давал нужные для обвинительного приговора свидетельские показания.

За Томском – вся Россия

Ваша честь, это не суд над Кляйном И.Г. Это суд над городом, горожанами и мэрами всех других городов. Сегодня за ходом нашего судебного заседания наблюдают мэры городов, главы районов всей Сибири и Дальнего Востока, поскольку я до задержания был президентом Ассоциации Сибирских и Дальневосточных городов, в которую входило 67 городов. И они ждут ответа на вопросы: «А как же должен поступать мэр, глава администрации при принятии такого рода постановлений? Чью сторону, чьи интересы он должен отстаивать?»

Кто из мэров в случае моего осуждения не удовлетворит любое самое надуманное заявление предпринимателя об изменении территориальной зоны? Что мы можем получить в итоге? Дома в санитарно-защитных зонах, жуткие пробки на дорогах, отсутствие мест в школах и детских садах? Кто вообще из успешных предпринимателей согласится идти в мэры, если его могут затем без вины обвинить в управлении бизнесом, который он когда-то создавал?

В Вашей власти сегодня, Ваша честь, решение непростого вопроса. И от того, на чью сторону сегодня склонится чаша правосудия, будет зависеть будущее местного самоуправления. И главы городов будут четко понимать, что необходимо делать и как поступать. Придерживаться принципа самосохранения и поддерживать предпринимателей или все же «слушать и слышать население», руководствоваться его интересами.

Я верю, что Вы разберетесь в этой ситуации, Ваша честь. Таких уголовных дел в отношении мэров быть не должно. Оправдательный приговор - вот то, что может поставить всему этому барьер.

Иван Григорьевич Кляйн.

Полный текст последнего слова в суде И. Кляйна читайте в еженедельном номере «КП-Томск» в среду, 29 декабря.