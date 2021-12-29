В Томской области зарегистрировано +150 новых случаев заражения

Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 48 292 человек. Фото: Александр ГЛУЗ

29 декабря 2021 года, в Томской области выявлено 150 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 61 542 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 401 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 48 292 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,87. В коечном фонде свободно 29,3% мест.

За последние сутки в стране выявлено 21 119 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 932 пациента скончались, 42 776 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 10 458 271 человек, 307 022 скончались, 9 380 223 выздоровели.

"КП-Томск" 29 декабря писала о том, что в Томской области ковидом более 700 детей, почти 30 из них находятся в стационарах.