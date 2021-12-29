В Томской области на данный момент болеет почти 770 ребенка COVID-19

В Томске болели ковидом 762 ребенка, 29 из них лежали в стационарах с подтвержденным диагнозом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томской области по информации на 22 декабря болеет ковидом более 700 детей. Почти 30 из них лежат в стационарах, сообщили в облздраве.

- По данным на 22 декабря, в Томске болели ковидом 762 ребенка, 29 из них лежали в стационарах с подтвержденным диагнозом, - рассказали в ведомстве.

Ранее в «Области здоровья» сообщали, что за все время коронавирусной инфекции, в регионе болело более 15,5 тысяч детей, с учетом того, что в это число не входит Северск.

Напомним, что на 28 декабря в Томской области выявлено 146 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 61 392 подтвержденных случаев.