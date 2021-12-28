В Томской области от коронавируса за сутки скончался еще один человек

Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 670 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во вторник, 28 декабря 2021 года, стало известно о смерти еще одного жителя Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 670 человек.

Также в Томской области выявлено 146 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 61 392 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 387 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 47 891 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,87. В коечном фонде свободно 27,3% мест.

За последние сутки в стране выявлено 21 922 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах 935 пациентов скончалось, 43 961 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 10 437 152 человек, 306 090 скончались, 9 337 447 выздоровели.