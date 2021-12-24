Более 80 школ отремонтирует Томская область до 2027 года

Десятки школ в Томской области преобразятся и похорошеют. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области 24 декабря объявлено о запуске масштабной программы капитального ремонта школ; проект стартует с января 2022 года, сообщил телеграм-канал обладминистрации.

Участниками программы, в том числе, станут 8-й лицей Томска, школы из сел Михайловка и Семеновка, поселка Причулымский Зырянского района и многие другие.

В ближайшие два года Томская область получит из федерального бюджета более 2,2 миллиарда рублей. Задача региона - подготовить для обновленных школ квалифицированные кадры, привести отремонтированные объекты в соответствие с требованиями антитеррористической защищенности и обновить ветхий фонд учебников.

- Президент Владимир Путин на пресс-конференции подчеркнул, что ускоренными темпами по всей стране будут отремонтированы, в первую очередь, сельские школы. Они есть и в нашей программе, – заявил губернатор Томской области Сергей Жвачкин, комментируя старт 5-летнего проекта.

23 декабря на большой пресс- конференции глава государства заявил о том, что люди на селе должны получать определенный современный уровень образования.