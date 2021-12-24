На капремонт томского лицея №8 мэрия выделит 80 млн рублей

Полученная дотация и дополнительные средства, позволят объявить в начале 2022 год аукцион на поиск подрядчика для проведения капремонта на полную стоимость работ – порядка 290 млн рублей, что позволит привлечь к торгам крупные строительные организации. Фото: 2ГИС

В Томске мэрия выделит на капитальный ремонт лицея №8 80 млн рублей. Изначальная сумма в 154 млн рублей была признана несостоявшейся из-за отсутствия заявок, сообщает telegram-канал городской администрации.

«По предложению администрации города Дума Томска утвердила сегодня изменения в решение о городском бюджете на 2022 год, увеличив его на 80 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что выделенные средства будут направлены на проведение капитального ремонта лицея №8 в рамках программы «Развитие образования на 2015-2025 годы».

Ранее в мэрии говорили, что аукцион по отбору подрядчиков для проведения первого этапа капитального ремонта лицея №8 на сумму 154 млн рублей, был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.