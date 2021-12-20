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Происшествия20 декабря 2021 6:38

В Асиновском районе во дворе загоревшегося жилого дома обнаружено тело 54-летнего мужчины

Огонь серьезно повредил дом и надворные постройки
Елена Андреева
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С огнем в течение полутора часов боролись 10 человек.

С огнем в течение полутора часов боролись 10 человек.

Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

Жилой дом горел вечером 19 декабря в Асине; во дворе дома было обнаружено тело мужчины 1967 года рождения, сообщили в региональном управлении МЧС.

«19.12.21 в 19-10 ул. Сентябрьская 2-квартирный брусовой жилой дом. К дому пристроен дощатый крытый двор, внутри располагались надворные постройки: дощатый гараж и бревенчатая баня», - говорится в сообщении.

При тушении огня пожарные во дворе дома обнаружили тело мужчины 1967 года рождения.

В результате пожара сгорел крытый двор. Обгорела деревянная обрешетка крыши дома. Общая площадь пожара составила 92 кв.м.

Причина пожара устанавливается.

20 декабря "КП-Томск" писала о возгорании в деревне Эушта, где на частной ферме сгорели более 70 животных и птиц.