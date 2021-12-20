В деревне Эушта на частной ферме сгорели более 70 животных и птиц

Пожар ликвидировали 4 единицы техники и 14 сотрудников МЧС в 6.49. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Томской области в деревне Эушта в субботу, 18 декабря, на частной ферме сгорели более 70 животных и птиц. Площадь пожара составила 350 квадратных метров, сообщается в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«На момент прибытия первого подразделения строение было полностью охвачено огнем. Пожарными было спасено 40 овец. Погибли 37 голов крупного рогатого скота, 30 овец и 10 кур. Площадь пожара составила 350 квадратных метров», - говорится в сообщении.

В управлении рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 05.37. Загорелся деревянный коровник 25 на 10 метров с дощатой пристройкой в частном домовладения.

Уточняется, что причина возгорания пока что неизвестна. Пожар ликвидировали 4 единицы техники и 14 сотрудников МЧС в 6.49.