ТГУ получил 100 миллионов рублей от фонда Потанина на реализацию проекта «Гранит науки»

Уже известно, что "Гранит науки" будет располагаться в университетском кампусе. Фото: Ксения Высотина

Эндаумент-фонд ТГУ получил 100 миллионов рублей от фонда Владимира Потанина на создание образовательно-культурного центра «Гранит науки»; новая локация разместится в университетском кампусе и станет площадкой для различных творческих проектов, - сообщила пресс-служба томского вуза.

«Планируется, что новая томская локация будет создана в межуниверситетском кампусе, сейчас начнутся работы по общественному обсуждению и проектированию», - говорится в сообщении.

Презентуя томский проект «Гранит науки», ректор ТГУ Эдуард Галажинский сообщил, что инициативные группы уже предложили несколько идей: проекты по Art&Science (открытые лекции для горожан, выставки и прочее), гонки беспилотников, экологические проекты, проекты по гражданской науке, чемпионат по extreme skills и другие.

– В новом проекте мы планируем системно продолжить ту большую работу, которую университеты ведут по развитию городских пространств, по работе с городскими сообществами – традиционно это называется «третьей миссией», – отметил Галажинский.

Как заявила председатель Совета Фонда Потанина Лариса Зелькова: «Большие идеи требуют серьезных инвестиций в социальную среду: без поддержки инфраструктуры невозможно представить себе развитие сферы образования, науки, культуры".

Зелькова также отметила, что основная задача фонда – поддержка одаренных, интеллектуальных и активных людей.

Большинство программ Благотворительного фонда В. Потанина являются конкурсными.

Ежегодно фонд выплачивает более 400 грантов и 2000 стипендий.