В домах Кировского и Советского районов Томска восстановили холодное водоснабжение

По информации департамента городского хозяйства администрации Томска, давление в системах холодного водоснабжения Кировского и Советского районов восстановлено. Фото: Ксения Высотина

В Томске в домах Кировского и Советского районов восстановилось холодное водоснабжение. «Томскводоканал» устранил причину снижения давления, сообщает telegram- канал мэрии города, ссылаясь на департамент городского хозяйства.

«По информации департамента городского хозяйства администрации Томска, давление в системах холодного водоснабжения Кировского и Советского районов восстановлено», - говорится в сообщении.

В городской администрации рассказали, что специалисты ООО «Томскводоканал» устранили причину снижения давления и подали ресурс в дома в полном объеме.

Напомним, что «КП-Томск» ранее сообщала, как в Томске из-за скачка напряжения в домах Кировского и Советского районов 14 декабря исчезла холодная вода.