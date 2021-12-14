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Происшествия14 декабря 2021 5:01

Из-за скачка напряжения в домах Кировского и Советского районов Томска 14 декабря исчезла холодная вода

"Томскводоканал" обещает устранить проблему в ближайшие часы
Елена Андреева
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Утром многим томичам пришлось собираться на работу или учебу без водных процедур.

Утром многим томичам пришлось собираться на работу или учебу без водных процедур.

Фото: Валерий ШАХОВ

Скачок напряжения спровоцировал проблемы в системе холодного водоснабжения в двух районах Томска – Кировском и Советском. Утром 14 декабря томичи жаловались в социальных сетях на то, что упало давление, либо воды в кранах нет совсем.

«На центральных электросетях был скачок напряжения. Это отразилось на наших агрегатах в Кировском и Советском районах. Соответственно, снизился напор воды», — заявили по этому поводу в пресс-службе «Томскводоканала».

Телеграм-канал мэрии города сообщил, что в настоящее время специалисты ресурсоснабжающей организации устраняют проблему, подача водоснабжения будет восстановлена в течение двух-трех часов.

Мэрия также рекомендует уточнять актуальную информацию по этому вопросу по телефону центральной диспетчерской службы ООО «Томскводоканал» - 90-50-90 и по телефону оперативно-дежурной службы города Томска - 005.

Напомним, «Томскводоканал» предупредил о плановом отключении холодной воды на двух улицах города. Работы на сетях запланированы на 15 декабря.