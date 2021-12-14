В Кировском районе Томска две улицы останутся без холодной воды

«Томскводоканал» рекомендует заблаговременно запастись водой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ряд домов в Кировском районе Томска на несколько часов останется без холодной воды; работы на водопроводных сетях намечены на среду, 15 декабря, сообщает «Томскводоканал».

«В связи с плановыми ремонтными работами на водопроводных сетях будет отсутствовать холодное водоснабжение с 9-00 до 23-00 15.12.2021 по следующим адресам:

- Ул. Карташова, 45, 45 стр. 2, 45а, 47, 58, 60, 60/1, 68, 68/1, 70;

- Ул. Киевская, 70/3», - говорится в сообщении компании.

Напомним, городские власти в связи с морозами распорядились усилить дежурство аварийных бригад и коммунальных служб.