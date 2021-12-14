В Томске в связи с морозами усилено дежурство аварийных бригад и коммунальных служб

Жилищным компаниям рекомендовано повысить температуру теплоносителей в жилых домах. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Томске, как и прогнозировали синоптики, похолодало. Городские власти в связи с морозами рекомендовали ресурсоснабжающим компаниям «ТомскРТС», «Томскводоканал» и «Горсети» проверить техническую готовность и работоспособность спецтехники, а также усилить дежурство аварийных бригад на ближайшие дни, сообщает пресс-служба мэрии.

«В администрации областного центра обсудили готовность жилищных организаций и ресурсоснабжающих компаний, задействованных в жизнеобеспечении города, к работе в условиях похолодания. По прогнозам синоптиков, сегодня температура воздуха в Томске опустится ниже -22 °С, местами в регионе – ниже 28 °С», - говорится в сообщении.

Власти города особо подчеркивают, что в морозные дни в бесперебойном режиме должен работать общественный транспорт.

В случае возникновения в доме нештатной ситуации, жильцам необходимо обращаться в свою управляющую компанию, ТСЖ или в ремонтную службу.

Автовладельцам в сильные морозы рекомендуется воздержаться от поездок на дальние расстояния.

«КП-Томск» писала 14 декабря о том, что этот вторник станет самым морозным днем недели, далее ожидается потепление.