Вторник 14 декабря станет в Томской области самым холодным днем на этой неделе

Во вторник в Томске будет морозно, к четвергу потеплеет. Фото: Олег УКЛАДОВ

Переменная облачность с прояснениями ожидается в Томской области 14 декабря; по северу региона похолодает до – 35 градусов, сообщает томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Днем в отдельных районах возможен небольшой снег, местами изморозь. Ветер северо-западный 2-7 м/с», - говорится в сообщении.

Температура ночью -24…-29°С, местами -18…-23°С, по северу -30…-35°С.

Температура днем -18…-23°С, местами до -28°С.

На дорогах местами гололедица.