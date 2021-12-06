Томская область преодолела пик заболеваемости очередной волны коронавируса

Эпидемиологи называют плато этап после пика заболеваемости, когда показатель остается на одном и том же уровне. Фото: Олег ЗОЛОТО

Томская область вышла на плато очередной волны заболеваемости кооронавирусом; 4-я по счету волна длится с середины октября, об этом заявила заместитель губернатора по социальной политике Алена Левко.

- На протяжении последних восьми недель на территории Томской области наблюдается развитие "четвертой волны" пандемии, и только в последние дни отмечается некоторая стабилизация ситуации по числу новых выявленных случаев, что позволяет предположить, что заболеваемость COVID-19 достигла плато "текущей волны" пандемии, - сказала Левко агентству РИА Томск.

В своем прямом буквальном смысле плато — это географическое понятие, образованное от французского термина plateau, перевести который можно как «возвышенная равнина».

Когда речь идет о пандемии, эпидемиологи называют плато этап после пика заболеваемости, когда показатель остается на одном и том же уровне.

По данным на 6 декабря 2021 года, в Томской области выявлено 215 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, всего в регионе 57 201 подтвержденный случай.

В России за последние сутки выявили 32 136 случаев заражения коронавирусом. Это минимум с 14 октября.