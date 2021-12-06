Коронавирус в Томске: + 215 новых случаев заражения

194 жителя Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Фото: Ксения Высотина

6 декабря 2021 года, в Томской области выявлено 215 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 57 201 подтвержденный случай.

По данным оперштаба, 194 жителя Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 41 404 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,92. В коечном фонде свободно 26,4% мест.

За последние сутки в стране выявлено 32 136 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 184 пациента скончалось, 28 070 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 9 833 749 человек, 282 462 скончались, 8 530 476 выздоровели.

"КП-Томск" 6 декабря писала о нарушениях в Томской области, связанных с несоблюдением режима эпидбезопасности и мошенничествах при использовании QR-кодов.