Как QR-коды в Томской области внедряются

В Томской области вход с предъявлением QR-кодов в общественных местах введен с 8 ноября. Фото: Ксения Высотина

Во многих российских регионах сейчас выявляются нарушения, связанные с соблюдением режима эпидбезопасности и использованием QR-кодов. Антиваксеры (так называют противников вакцинации от COVID-19) подают иски в суд против сертификатов, которые где-то были введены при посещении общественных мест в октябре, а в Томской области – с 8 ноября. Какова ситуация в регионе спустя без малого месяц после нововведения?

Если у вас кода нету…

Проверки кьюар-кодов проводятся повсеместно. И нарушения выявляются разные. Так, еще в июле в Москве завели уголовное дело о мошенничестве (ч. 1 ст. 159 УК РФ) за сбыт и приобретение фальшивого QR-кода. В ноябре в Вологодской области возбудили первое в регионе уголовное дело против жительницы Череповца, которая пыталась предъявить на работе поддельный сертификат о вакцинации. В том же месяце первое уголовное дело о покупке QR-кода было заведено в Волгограде по факту приобретения прививочного сертификата жительницей города. Полиция выявила ее при сверке с поликлиникой, где прививка якобы поставлена. В Свердловской области в 2021 году было возбуждено три уголовных дела – одно по факту продажи фальшивых медотводов от вакцинации и два – по реализации поддельных сертификатов.

Как обстоят дела в Томской области? На запрос «КП-Томск» о том, есть ли в регионе прецеденты подделок прививочных кодов либо иных отступлений от буквы закона, по которым должностные лица или граждане были привлечены к ответственности, из регионального УМВД пришел лаконичный ответ по существу: «В период с 1 марта 2020 года по 10 ноября 2021 года в Томской области возбуждено одно уголовное дело по факту незаконной реализации документов о вакцинации против COVID-19 и проведения ПЦР-тестов». Согласно ст.327 УК РФ, за подделку и сбыт сертификата о вакцинации максимальное наказание составляет до 2 лет лишения свободы, за покупку и хранение документа – до одного года.

По данным оперштаба, в регионе на прошедшей неделе было проведено свыше 630 проверок в общественных местах Фото: Ксения Высотина

О том, были ли попытки томичей пройти в кафе, библиотеку или в бассейн по чужим QR-кодам, официальной информации нет. Впрочем, исходя из личных наблюдений, в самом начале кампании по введению «пропусков» некоторым не особо сознательным гражданам это, похоже, удавалось.

По данным оперштаба, в регионе на прошедшей неделе было проведено свыше 630 проверок в общественных местах. Это почти на четверть больше, чем неделей ранее: межведомственные группы организовали тогда 475 рейдов. Составлено 16 протоколов в отношении бизнеса и 160 – в отношении клиентов заведений за различные нарушения. Отсутствие QR-кодов из их числа специально не выделяется, поэтому невозможно понять, кого из жителей оштрафовали из-за отсутствия СИЗ (средств индивидуальной защиты), кого – из-за кода. Из 632 проведенных в регионе за неделю рейдов 333 прошли в Томске и Томском районе, остальные 299 – в других муниципалитетах.

По словам заместителя губернатора по вопросам безопасности Игоря Толстоносова, правоохранительным органам известны места, где пропускной контроль организован без фактической проверки документов о вакцинации или перенесенной болезни. «Отчасти так устроен наш менталитет: пока есть контроль – правила выполняются», – резюмировал вице-губернатор.

О праве на свободную вакцинацию

Борьба за свободное волеизъявление относительно вакцинации разворачивается в российских регионах, где были введены особо жесткие ограничения. Коллективные иски в суд в ноябре подготовили, например, в Свердловской, Курганской областях, Алтайском и Забайкальском краях. В Москве и Санкт-Петербурге проводят сбор подписей. В Томской области, которая в середине ноября, согласно рейтингу Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), вошла в ТОП-10 по степени жесткости ограничений из-за COVID-19 среди регионов России, жители и юристы составили одну из наиболее массовых коллективных жалоб прокурору региона. Рассмотрение иска против введения QR-кодов при посещении ряда общественных мест прошло в пятницу, 3 декабря, в облсуде. По словам составителя заявления, юриста по образованию, Елены Волосожар, 4 762 человека подписались под документом. Ответчик – администрация региона. Публичной огласке результаты первого судебного дня не подвергались. Каждому журналисту разрешалось присутствовать в зале не дольше 10 минут. Следующее заседание по данному делу назначено на 10 декабря.

4 762 человека подписались под иском в суд против введения QR-кодов. Ответчик – администрация региона. Фото: Ксения Высотина

Говоря о жесткости ограничений у нас, уточним: именно на ноябрь пришелся пик четвертой волны коронавируса – в сутки тогда фиксировалось свыше 250 - 270 заразившихся опасной инфекцией. К тому же региональный Роспотребнадзор распространил информацию о регистрации в Томской области первых случаев заболевания гриппом типа А. Сейчас, когда рост заболеваемости коронавирусом идет на спад (по данным областного оперштаба, за сутки 5 декабря в регионе было зарегистрировано 222 случая заболевания COVID-19), ограничительные меры ослаблены. Правда, не настолько, чтобы снять СИЗы и забыть про сертификаты о вакцинации.

Нарушила ли власть Конституцию РФ?

Какой может быть песпектива судебных исков против введения QR-кодов? Вспомним о том, что с начала пандемии многие считали несправедливыми ограничения, которые вводились в Томской области осенью 2020 года - обязательное ношение масок и перчаток. Тогда же Елена Карташова, региональный омбудсмен по правам человека, разъясняла: у властей действительно есть полномочия так действовать. Сейчас они тоже имеются. Возможность ограничения прав и свобод граждан установлена ст. 55 Конституции РФ. По словам Е. Карташовой, в ситуации с пандемией федеральное законодательство предоставляет полномочия регионам принимать свои нормативные акты, устанавливающие ограничения в сфере санэпидемического благополучия. Но они не нарушают свободы передвижения или еще какой бы то ни было.

В ситуации с пандемией федеральное законодательство предоставляет полномочия регионам принимать свои нормативные акты в сфере санэпидемического благополучия. Фото: Ксения Высотина

В ноябре российское правительство внесло в Госдуму на рассмотрение законопроекты, которые призваны унифицировать QR-коды. Если законы примут, то с 1 февраля 2022 года посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли можно будет с предъявлением сертификата о прививке или перенесенном заболевании, либо медотвода от вакцинации. Эти документы потребуются и для покупки билетов на поезд и самолет.