Томский бизнесмен Владислав Левчугов и следователь Сергей Арефьев останутся под стражей до 2 февраля

Басманный районный суд Москвы - знаковое место, где проходят многие громкие процессы... Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

3 декабря Басманный суд Москвы арестовал до 2 февраля будущего года известного в Сибири бизнесмена, совладельца сети супермаркетов SPAR, гендиректора томской группы компаний ООО «Лама» Владислава Левчугова в рамках уголовного дела в отношении следователя из Томской области полковника Сергея Арефьева. До этого в том же суде принято решение и по Арефьеву – он останется под стражей до той же даты, сообщил сегодня ТАСС.

Об этой громкой истории сайт КП в Томске уже писал. Как известно, томский бизнесмен обвиняется в посредничестве в даче крупной взятки и был задержан в ходе операции правоохранительных органов. Деньги он, по предварительным данным, должен был передать руководителю первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Томской области Сергею Арефьеву.

Уточняется, что Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых в совершении этих преступлений.

В удовлетворении ходатайств стороны защиты об избрании в отношении Левчугова меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, отказано.

Заметим, что посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере, наказывается штрафом в размере от 70-кратной до 90-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от семи до 12 лет со штрафом в размере 70-кратной суммы взятки.