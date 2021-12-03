Плюсовая температура воздуха, мокрый снег и сильный ветер ожидаются 3 декабря в Томской области

Тепло, но ветрено будет в эту пятницу в Томске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Облачная погода с прояснениями ожидается в Томской области 3 декабря, днем возможны осадки, сообщает Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Днем небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах гололедные явления», - говорится в сообщении.

Ветер южный 6-11 м/с, местами порывы 16-21 м/с.

Температура ночью -3…-8°С, местами -2…+3°С.

Температура днем -1…+4°С.

На дорогах местами гололедица.

2 декабря синоптики объявили штормовое предупреждение в регионе в связи с прогнозируемым усилением ветра.