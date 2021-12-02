Порывы ветра, дождь и мокрый снег возможны в ближайшие сутки в Томской области

В Томской области ожидается сильный ветер и плюсовая температура воздуха. Фото: Евгения ГУСЕВА

Порывы ветра до 16-21 м/с, мокрый снег и дождь ожидаются в Томске вечером 2 декабря и в течение дня 3 декабря, сообщил Томский центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В период со 2 декабря и по ночь 4 декабря ожидаются местами осадки, в виде мокрого снега и дождя, гололедные явления, порывы ветра до 16-21 На дорогах гололедица», - говорится в сообщении.

При этом синоптики предупреждают о потеплении, нехарактерном для декабря, 3 декабря днем температура воздуха в регионе ожидается -1…+4°С.

Главное управление МЧС России по Томской области в связи с прогнозом синоптиков предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий.