Новый мобильный пункт вакцинации от СОVID-19 и гриппа открыт в Томске

В Томске работают 13 мобильных пунктов вакцинации от коронавируса и гриппа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прививку от гриппа и коронавируса томичи теперь могут поставить на втором этаже торгового центра «Смайл Сити», на ул. Учебная, 48д; там 2 декабря открылся новый мобильный пункт вакцинации, сообщил телеграм-канал «Область здоровья».

«Сегодня, 2 декабря, в Томске начал работу новый мобильный пункт вакцинации от СОVID-19 и гриппа. Часы работы нового пункта со вторника по пятницу с 14.00 до 18.30, в субботу - с 11.00 до 18.30, в воскресенье - с 11.00 до 15.00», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день, в Томске работают 13 мобильных пунктов вакцинации, из них шесть в самых крупных торговых центрах города.

Один пункт вакцинации работает в областной библиотеке им. А.С. Пушкина, два — в отделениях МФЦ «Мои документы» на проспекте Фрунзе, 103д и улице Пушкина, 63/5. Четыре мобильных пункта в медицинских учреждениях — в лечебно-диагностическом центре МИБС (ул. Мичурина, 105), в пунктах вакцинации медико-санитарной части №2 на Иркутском тракте, 156 и улице Репина, 12, в медико-санитарной части №3 (ул. Пушкина, 69).

Прививку также можно поставить в поликлинике по месту прикрепления.

Для того, чтобы пройти процедуру вакцинации нужны паспорт и СНИЛС.

По данным на 2 декабря 2021 года, в Томской области выявлено 230 новых случаев заражения, 4 человека скончались.