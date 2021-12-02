В Томской области от коронавируса за сутки скончались еще четыре человека

По данным оперштаба, в коечном фонде Томской области свободно 25,4% мест. Фото: Иван МАКЕЕВ

2 декабря 2021 года, стало известно о смерти еще 4 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 634 человек.

Также в Томской области выявлено 230 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 56 312 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 208 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 40 578 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,98. В коечном фонде свободно 25,4% мест.

За последние сутки в стране выявлено 33 389 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 221 пациент скончался, 35 185 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 9 703 107 человек, 277 640 скончались, 8 400 117 выздоровели.

Напомним, губернатор Томской области продлил режим повышенной готовности в регионе на неопределенный срок, но смягчил ряд ограничений.