Коронавирус в Томске: + 234 новых случая заражения

По данным оперштаба, 202 жителя Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Фото: Иван МАКЕЕВ

1 декабря 2021 года, в Томской области выявлено 234 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 56 082 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 202 жителя Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 40 370 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,0. В коечном фонде свободно 25,8% мест.

За последние сутки в стране выявлено 32 837 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 226 пациентов скончалось, 35 679 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 9 669 718 человек, 276 419 скончались, 8 364 932 выздоровели.

"КП-Томск" 1 декабря писала о том, что губернатор Томской области продлил режим повышенной готовности в регионе на неопределенный срок, но смягчил ряд ограничений.