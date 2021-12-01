Томич, который напал на фельдшера скорой помощи, предстанет перед судом обвинению в причинении телесных повреждений

Расследование уголовного дела завершено. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске завершилось уголовное дело по томичу, который напал на фельдшера скорой помощи. В скором времени мужчина предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Томской области.

«В Томской области местный житель предстанет перед судом обвинению в причинении телесных повреждений фельдшеру скорой помощи», - говорится в сообщении.

Следователи рассказали, что расследование уголовного дела, возбужденного по поручению Председателя СК России, по обвинению жителя Томска, который напал на фельдшера скорой помощи, завершено.

Также в пресс-службе описали, что по версии следствия, 23 сентября 2021 года в первом часу ночи обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в машине скорой помощи, при оказании ему первой медицинской помощи, из хулиганских побуждений напал на фельдшера, причинив ей телесные повреждения, относящиеся к категории легкого вреда здоровью.

На данный момент расследование уголовного дела завершено, и материалы дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением подлежат направлению в суд.

Напомним, что ранее мы сообщали, как в Томске 23 сентября пьяный пациент напал на фельдшера станции скорой помощи.