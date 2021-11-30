В парламенте Томской области «правовой» комитет поддержал федеральный законопроект о QR-кодах

Федеральный законопроект вызвал раскол в российском обществе... Фото: Ксения Высотина

В Законодательной Думы Томской области во вторник состоялось совместное заседание Совета «областного парламента» и комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности. В последний день ноября народные избранники собрались вместе, чтобы обсудить федеральный законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения». В народе он называется законом «О QR-кодах», так для многих понятнее. Поправки касаются введения ограничительных мер в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом рассказала 30 ноября пресс-служба думы региона.

«На сегодняшний день в думу поступило порядка 1 800 обращений граждан, еще около 600 обращений поступило в адрес региональных депутатов лично. В них граждане высказываются против принятия проекта федерального закона, полагая, что его принятие повлечет нарушение прав граждан», – сообщила спикер Оксана Козловская. Она отметила, что руководители медицинских организаций, научное и медицинское сообщество региона просит депутатов поддержать меры, предлагаемые правительством страны.

Заметим, что руководители фракций оппозиционных партий – КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия–Патриоты–За правду» и «Новые люди» заявили о том, что эти фракции будут голосовать против принятия поправок в федеральный закон. За минувшие дни к депутатам Законодательной Думы Томской области обратились десятки томичей – противников данного федерального законопроекта и новых ограничительных мер.

Напомним, что вчера в думу поступило открытое письмо от медицинского сообщества региона, в котором врачи обратились к депутатам с просьбой поддержать меры по борьбе с пандемией, предлагаемые на федеральном уровне. Об этом рассказывал сайт КП в Томске.

По итогам заседания «правовой» комитет думы рекомендовал поддержать внесение изменений в Федеральный закон «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» на собрании думы. «За» проголосовали 6 депутатов, «против» выступили трое народных избранников.

Пресс-служба напоминает, что собрание думы пройдет 2 декабря путем заочного голосования.