В Томской области главные врачи медучреждений в письме депутатам поддержали введение QR-кодов и вакцинацию

Введение в стране ковидных ограничений и кодов разделило общество! Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Законодательную Думу Томской области поступило открытое письмо от руководителей медицинских, научных и образовательных учреждений здравоохранения, чиновников и общественных деятелей отрасли. В нем представители сообщества обратились к народным избранникам с просьбой поддержать меры по борьбе с пандемией COVID-19, предлагаемые на федеральном уровне. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

Авторы письма, их около 40 человек, констатируя известные факты борьбы с грозным заболеванием, поддержали предлагаемые на федеральном уровне ограничения, «которые будут стимулировать вакцинацию и оберегать тех, кто прививку уже поставил». Медики-руководители призвали депутатов не поддаваться популизму.

Стоит напомнить, что в декабре Госдума намерена рассмотреть федеральный закон о QR-кодах и прочих ограничениях при посещении общественных мест. Значительное количество сограждан по всей стране выступили против таких новшеств.

Сайт КП в Томске уже писал об обращении 5 тыс. жителей с иском в Томской области против введенных в регионе QR-кодов, также на той неделе активисты обратились к депутатам областного парламента с личными письмами, в которых требовали не поддерживать эти ограничения.