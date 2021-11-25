Десятки томичей принесли личные обращения депутатам Думы Томской области против введения QR-кодов

В последние недели в Томске нарастает гражданская активность... Фото: Ксения Высотина

Несколько десятков активных жителей Томска принесли 25 ноября к местному Белому дому обращения к депутатам Законодательной Думы Томской области против введения в регионе и стране QR-кодов, сообщил в соцсетях один из активистов движения против введения QR-кодов Вячеслав Третьяков (КПРФ).

На размещенном в Интернете видеоролике жители областного центра не стесняются в выражениях. По их словам, введение QR-кодов является «закручиванием гаек», «унижающим и необоснованным действием», а принятие подобного закона способствует сегрегации населения и нарушает базовые права человека.

Жители требуют не поддерживать инициативу федеральных властей по введению QR-кодов. Они говорят: «Мы никогда не простим и не забудем тем, кто проголосует «за!». Активисты призвали население нести личные обращения губернатору Сергею Жвачкину, в администрацию Томской области, во все органы власти.

Заметим, что пришедшие заявляли, что не являются антипрививочниками.

Ранее сотни жителей региона подали в Томский областной суд иск против введения QR-кодов.