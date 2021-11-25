В Томске полицейские нашли место проживания пожилой женщины, забывшей свой адрес

В последние дни в областном центре женщины стали забывать свой адрес. Возможно, так действует на них неустойчивая погода? Фото: сайт УМВД России по Томской области

В Томске полицейские установили место жительства забывшей свой адрес пожилой женщины, обнаруженной днем 25 ноября текущего года правоохранителями на улице Косарева в районе дома № 3. Об этом сообщала пресс-служба УМВД России по Томской области. О ситуации ранее рассказал и сайт КП в Томске.

«Обратившимся к ней полицейским женщина смогла пояснить, что ее зовут Милевская Физа Иосифовна, ей 81 год, она зарегистрирована по адресу г. Томск, пер. Башкирский, дом. 10», – говорится в сообщении.

Специалисты информируют: при попытке доставить женщину домой выяснилось, что данного адреса не существует. Томичка была доставлена в ОМВД России по Кировскому району города Томска для установления места жительства и возможных родственников.

В результате проведенных мероприятий сотрудниками полиции было установлено место жительства пожилой томички в одном из многоквартирных домов по ул. Косарева.

Сообщается, что полиция благодарит всех неравнодушных граждан, представителей СМИ за помощь в проведении поисковых мероприятий.