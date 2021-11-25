Полиция ищет родственников 81-летней томички, которая не помнит свой адрес

Пожилая женщина назвала полицейским несуществующий адрес. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Сотрудники томской полиции устанавливают родственников 81-летней томички, которая не может вспомнить адрес своего дома, сообщили в полиции региона.

«25 ноября 2021 года около 12 часов 20 минут на улице Косарева в районе дома № 3 сотрудники полиции обратили внимание на женщину, которая находилась в растерянном состоянии. Обратившимся к ней полицейским женщина смогла пояснить, что ее зовут Милевская Физа Иосифовна, 1940 года рождения, зарегистрированная по адресу г. Томск, пер. Башкирский, дом. 10», - говорится в сообщении УМВД по Томской области.

Полицейские повезли пожилую женщину по тому маршруту, который она указала, но выяснилось, что такого адреса не существует.

Сейчас женщина находится в ОМВД по Кировскому району города Томска, сотрудники отдела пытаются установить ее место жительство и возможных родственников.

Полиция обращается к томичам - если вы обладаете какой-либо информацией на этот счет, звоните в дежурную часть ОМВД России по Кировскому району города Томска по телефонам: 8 (3822) 499-021, или 02 (102 – с мобильного), а также 89528035949.

24 ноября "КП-Томск" рассказывала о еще одной пожилой томичке, которая не смогла вспомнить свой адрес.