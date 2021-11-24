В Томске благодаря соцсетям близкие быстро нашли свою пожилую родственницу, попавшую в больницу

Потерять память может каждый...

В паблике «Регион 70 Томск» 24 ноября появилось фото и объявление с просьбой опознать пожилую женщину, которую привезли женщину в ОКБ с ул. Сибирской, 111 в областном центре.

Активисты сообщали, что пенсионерка не помнит и не говорит свою фамилию, домашний адрес. Неравнодушные граждане искали родственников бабушки. Сообщалось, что до этого скорая помощь забрала женщину в третью городскую больницу.

Ситуация разрешилась достаточно быстро, обеспокоенные родственники искали и нашли свою бабушку, они поблагодарили всех, кто сообщил о ее местоположении.