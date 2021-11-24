За прошедшую ночь в Томске выпало 2 миллиметра осадков

В связи с такими погодными явлениями сотрудники ГИБДД также простят водителей соблюдать осторожность на дорогах. Фото: Ксения Высотина

В Томске за прошедшую ночь выпало 2 миллиметра осадков, что обеспокоило некоторых томичей. Синоптики, в свою очередь, утверждают, что осадки были не сильными, а умеренными.

- Такие осадки считаются умеренными. На данный момент высота снежного покрова составляет 25 см – это на 2 см выше установленной нормы, но это не критично, - рассказал синоптик.

В связи с такими погодными явлениями сотрудники ГИБДД также простят водителей соблюдать осторожность на дорогах.

Ранее также сообщалось, что гидрометцентр предупреждает томичей о предстоящих морозах. Будет очень резкое похолодание на 9-12 градусов на юге Западной Сибири: Томская, Новосибирская, Омская области, ночные температуры составят минус 16-21 градус, дневные - минус 11-16 градусов.