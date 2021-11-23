Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, который убил и расчленил тело женщины в поселке Зональная Станция

Мужчина полностью признал свою вину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области в поселке Зональная Станция местный 64-летний житель подозревается в убийстве и расчленении женщины, которая оскорбила его и отказала в интимной связи. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«По версии следствия, в ночь с 15 на 16 июля 2021 года, после употребления спиртных напитков совместно с малознакомыми мужчиной и женщиной, обвиняемый предложил женщине вступить с ним в интимные отношения, на что она ответила отказом, высказав при этом оскорбления в его адрес», - говорится в сообщении.

Далее правоохранительные органы рассказали, что, получив отказ, обвиняемый взял нож и нанес им множественные удары в область шеи, груди, живота женщины, от которых она скончалась на месте происшествия.

После этого, чтобы скрыть следы преступления обвиняемый расчленил тело погибшей и сложил в мешки, которые выкинул в мусорные баки рядом с местом проживания.

Уточняется, что подозреваемый полностью признал свою вину. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, как на лестнице в подъезде многоквартирника по ул. Грачева в пос. Зональная Станция было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Полицию, по предварительным данным, вызвали жильцы дома.