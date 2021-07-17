Зарезали, распилили и выбросили в помойку: зверское убийство произошло сегодня в поселке под Томском

Ранним утром жители одного из многоквартирных домов пос. Зональная Станция обнаружили на лестничной площадке тело зверски убитой молодой женщины. Оперативники вычислили картиру, где могло произойти ЧП. Фото: Иван ВИСЛОВ

Сегодня утром на лестнице в подъезде многоквартирника по ул. Грачева в пос. Зональная Станция было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Полицию, по предварительным данным, вызвали жильцы дома, сообщает прокуратура Томской области.

- Следственные органы по факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - отметили в пресс-службе ведомства. – Для координации действий правоохранителей после сообщения об обнаружении тела на место происшествия выехал первый заместитель прокурора области Михаил Дружинин.

К работе подключилось региональное СУ СКР. Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Томскому району практически сразу установили квартиру, где предположительно могло быть совершено преступление. На требования открыть входную дверь хозяева не реагировали, тогда силовики поднялись на этаж выше, оттуда через окно проникли в жилище, задержав местного жителя 1957 года рождения, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности.

В соцсетях бурно обсуждается это происшествие. По словам томичей, знакомых с ситуацией, убийца с особой жестокостью расправился со своей жертвой, убив и затем расчленив тело. Часть туловища несчастной нашли на лестничной площадке в доме на ул. Грачева, часть - на помойке.

Вот подробности, которыми располагает редакция: пару дней назад 43-летняя М. выпивала в компании двоих мужчин, которые пригласили ее в гости. Один из них – 63-летний З. - тот, что сейчас задержан - свою причастность к убийству отрицает, перекладывая на второго участника "застолья": мол, приставал к О. с недвусмысленными предложениями, но та ему отказала. И тогда "ухажер" сначала ударил женщину по лицу, а потом схватил нож. На теле убитой обнаружено 12 ножевых ранений. Чтобы скрыть следы преступления, З. купил ножовку и попытался избавиться от тела. Что из этого вышло, все уже знают. Личность собутыльника установлена, но пока задержать его не удалось.

В облпрокуратуре уточнили: ход расследования уголовного дела о зверском убийстве поставлен на контроль.

Добавим, максимальное наказание по указанной выше статье УК РФ, – 15 лет тюремного заключения. Когда виновный выйдет на свободу, возраст его уже будет почтенным.