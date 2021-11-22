В Томской области от коронавируса за сутки скончались еще 3 человека

С 16 ноября в отделах МФЦ «Мои документы» можно получить сертификаты о вакцинации от СОVID-19 и о перенесенном заболевании в бумажном виде. Обратиться за сертификатами могут те, кто перенес новую коронавирусную инфекцию не более полугода назад либо полностью завершил вакцинацию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

22 ноября 2021 года, стало известно о смерти еще 3 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 620 человек.

Также в Томской области выявлен 281 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 53 827 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 31 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 39 285 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,09. В коечном фонде свободно 26,3% мест.

За последние сутки в стране выявлено 35 681 заболевший новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 241 пациент скончался, 28 713 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 9 366 839 человек, 265 336 скончались, 8 053 643 выздоровели.

"КП-Томск" 22 ноября писала об открытии нового мобильного пункта вакцинации в Томске.