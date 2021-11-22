Очередной мобильный пункт вакцинации от коронавируса открыт в томском ТЦ «Мегаполис»

Вакцинировались от коронавируса 441 165 жителей Томской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новый мобильный пункт вакцинации от СОVID-19 открыт в Томске, в здании ритейл-парка «Мегаполис», на пр. Ленина, 217. Он стал 11 – м по счету в областном центре, сообщил телеграм-канал «Область здоровья».

«Пункт вакцинации располагается на первом этаже и будет работать с понедельника по субботу с 13 до 19 часов. Здесь же можно поставить прививку от гриппа», - говорится в сообщении.

«КП - Томск» рассказывала о том, что привиться от COVID-19 в Томске можно в торговых центрах, в отделениях «Мои документы» и так далее.

По данным областного департамента здравоохранения, на 22 ноября 2021 года, вакцинацию в регионе прошли 441 165 жителей региона, из которых 368 709 получили оба компонента вакцины.

И как, в свою очередь, сообщила пресс-служба обладминистрации, за прошедшую неделю в Томской области прошло около 500 антиковидных рейдов на объектах торговли, общепита и транспорта. Выявлено около 30 нарушений со стороны бизнеса и около 200 — со стороны клиентов.