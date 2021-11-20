Как горожане украсят Томск к новому 2022 году

Так была украшена Новособорная площадь в 2020 году. Фото: ТУСУР

Новый год 2022 уже близко. Скоро Томск вновь нарядят к новогодним праздникам, а где-то уже начали подготавливать украшения. «КП-Томск» узнала, где загорятся разноцветные огоньки елок, появятся различные новогодние украшения, а также какие улицы и площади приобретут торжественный, нарядный вид.

Уже в конце октября стало известно, что в Томске к долгожданным зимнем праздникам «зажгут» новые ели на ул. Нахимова, 1а, и в Буфф-саду. Оба дерева станут первыми предвестниками праздника в Кировском районе. Также ранее в городской администрации рассказали, что уже завершена процедура аукциона на строительство зимнего городка по ул. Красноармейская, 122, подрядчик определен. На этой территории, как и в прошлом году, будет открыт каток с пунктом проката инвентаря. В Кировском районе также планируется организовать работу 12 ледовых катков. Предприятие «Томское пиво» традиционно планирует установить светодиодный фонтан, так полюбившийся томичам и гостям города.

Деревья "сакуры" по дороге к стадиону "Труд" в 2020 году. Фото: fotokto.ru

Сообщили в мэрии, и как украсят Новособорную площадь к Новому году – 2022. В самом центре города планируют возвести три ледяные горки: одну большую трехскатную и две малые. Их оформят по мотивам русских народных сказок. Напротив фонтана на площади установят 21-метровую ель с ледяным цоколем. По проекту рядом должна появиться светящаяся конструкция в виде цифр наступающего года. Также вдоль пешеходных тротуаров будут размещены светодиодные деревья – «сакуры»– и установлены новые светодиодные композиции в виде праздничных шаров и крыльев. Кроме того, аллеи украсят 16 ледовых скульптур. На площади, за памятником Святой Татьяне, появятся светящееся «снежное небо» и «ледяной лабиринт».

Откроем небольшой секрет: одной из главных новогодних елок в Ленинском районе в предстоящие зимние праздники станет живое дерево, растущее по ул. Карла Ильмера, 19.

Ледяные горки на Новособорной площади в 2018 году. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Кроме того, судя по данным на сайте госзакупок, к Новому году в Томске власти планируют смонтировать иллюминацию за 7,8 млн рублей. В частности, запланирована 61 конструкция из гибкого неона и консоли «Томск» на Богашевском тракте. На коммунальном мосту будет установлена иллюминация в виде герба Томска, а на проспекте Кирова расположатся снежинки разных цветов и перетяги «Матрешки» и «Состав вагонов». На проспекте Фрунзе, в свою очередь, установят «Каменный цветок», а на проспекте Ленина – перетяги «Гжель». Предполагается, что работы должны быть выполнены к 24 декабря.

Помимо этого, ледовые городки, световые композиции, а также украшенные новогодние ели и иллюминация появятся в каждом районе областного центра. Городки будут работать в сквере возле «Томских товаров», «Авангарда», на Белом озере, в Горсаду и в других местах, где любят в праздники отдыхать томичи.