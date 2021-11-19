Сегодня участники консорциума подписали хартию «Большого университета Томска»

В двадцать первом веке Томск объединяет свои научные и образовательные силы! Фото: Игорь Тюрин

В День преподавателя высшей школы на заседании Томского консорциума научно-образовательных организаций его участники подписали хартию «Большого университета Томска». Это мероприятие ранее анонсировали руководители области, в частности – губернатор Сергей Жвачкин. Свои подписи под документом поставили руководители томских университетов, академических институтов, а также НИЯУ «МИФИ», сообщает интернет-портал администрации региона.

По словам губернатора, подписание хартии – очень важный шаг на пути создания «Большого университета Томска». Сегодня власть думает о завтрашнем дне региона, и этот день связан с развитием научно-образовательного комплекса.

Заметим, что документ включил в себя основные принципы совместной работы, в нем отмечены главные научные, образовательные и организационные задачи. В частности, участники намерены вместе создавать и реализовывать образовательные программы всех уровней.

Напомним, что одним из самых масштабных совместных проектов не только для Сибири, но и для России станет строительство и развитие студенческого кампуса на левом берегу реки Томи. Об этом сайт КП в Томске писал ранее.