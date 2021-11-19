В Томской области от коронавируса за сутки скончались еще четыре человека

В Томской области 52 968 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

19 ноября 2021 года, стало известно о смерти еще 4 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 617 человек.

Также в Томской области выявлено 292 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 52 968 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 44 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 39 195 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,99. В коечном фонде свободно 24,4% мест.

За последние сутки в стране выявлено 37 156 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 254 пациента скончалось, 37 004 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 9 257 068 человек, 261 589 скончались, 7 956 254 выздоровели.

"КП-Томск" писала 19 ноября о том, что в Томске открыт новый мобильный пункт вакцинации от коронавируса.