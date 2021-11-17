В Томске задержаны двое молодых людей из Кузбасса, похитившие мобильный телефон у жителя областного центра

Двое жителей Кузбасса приехали в Томск, чтобы под угрозой расправы похитить мобильный телефон у томича. Фото: Иван ВИСЛОВ

Полицейские в Томске задержали двух жителей Кемеровской области, подозревают которых в разбойном нападении на томича; у мужчины похитили сотовый телефон, сообщили в УМВД по Томской области.

«В дежурную часть ОМВД по Октябрьскому району поступило сообщение от местного жителя, который сообщил, что двое малознакомых ему людей под угрозой предмета, похожего на нож, похитили принадлежащий ему сотовый телефон и скрылись», - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что двое жителей Кемеровской области, несмотря на юный возраст – 18 и 19 лет - ранее уже были судимы. Молодые люди приехали в Томск и сняли квартиру. В соцсетях злоумышленники начали общаться с жителем Томска, затем предложили ему встретиться.

Придя в назначенное время к дому по переулку Макушина, гости из Кузбасса, угрожая предметом, похожим на нож, потребовали отдать им сотовый телефон, получив желаемое, покинули место преступления, а затем уехали из Томска.

Задержали нападавших в городе Ленинск-Кузнецке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

В полиции уточнили, что похищенный сотовый телефон изъят. Подозреваемые в разбое находятся под стражей.

16 ноября "КП-Томск" писала о том, что подросток из Томского района похитил сотовый телефон у жителя областного центра