Подросток из Томского района похитил сотовый телефон у жителя областного центра

Похищенный смартфон 17-летний нападавший сломал и выбросил, поскольку не смог разблокировать. Фото: Евгения ГУСЕВА

В отдел полиции по Кировскому району Томска ночью обратился мужчина, заявивший, что у него был открыто похищен сотовый телефон, инцидент произошел в подъезде дома на улице Вершинина, сообщили в ведомстве.

«Сотрудники полиции установили, что в подъезде к потерпевшему обратился незнакомец и попросил сотовый телефон, чтобы позвонить. Томич отдал свой смартфон, злоумышленник в ответ ударил мужчину и скрылся в неизвестном направлении с похищенным мобильным устройством», - говорится в сообщении управления МВД по Томской области

Личность подозреваемого установили. Им оказался ранее не судимый житель Томского района, 2004 года рождения.

17-летний нападавший заявил, что не смог разблокировать похищенный смартфон, поэтому аппарат он сломал и выбросил.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

"КП-Томск" рассказывала на прошлой неделе о двух подростках, которые в Кировском районе Томска напали на взрослого мужчину и также похитили у него сотовый телефон.